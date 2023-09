'Eram vigias do tráfico', diz morador sobre homens mortos pela PM

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os dois homens mortos em confronto com agentes da Polícia Militar da Bahia no domingo (10) cumpriam a 'função de vigia' no tráfico de drogas na região do Engenho Velho da Federação, em Salvador. É o que dizem moradores do bairro que ouviram a troca de tiros e conheciam os suspeitos, que chegaram a ser levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) após serem baleados por policiais no tiroteio, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a PM, Ícaro Cleiton Lima dos Santos, 29 anos, e Tiago Vieira dos Santos, 32, foram mortos na localidade conhecida como Forno, mais próxima ao fim de linha do bairro. Os moradores, porém, afirmam que o confronto aconteceu na localidade do Cabé, que fica mais perto da Avenida Cardeal e tem atuação da facção do Comando Vermelho (CV), da qual os dois eram integrantes.

"Eles são do CV, que fica no Cabé, ali mais na entrada no fim de linha. Aqui no fim de linha, quem fica são os caras do Bonde do Maluco [BDM]. Os tiros foram lá e a gente ouviu daqui. Um deles é de uma família que eu conheço, mas tinha esse lado ruim de facção. Ficava nas ruas como os vigias do tráfico para evitar ataque dos rivais", diz um morador, sem se identificar por medo.

Apesar disso, a região do Engenho Velho da Federação, que é disputada pelas duas facções, não tem registrado muitos confrontos. Os moradores contam que, após um ápice de guerra entre os dois grupos, as invasões do CV pararam. Isso não impede, porém, que outros tiroteios sejam registrados, como acontece quando a PM faz rondas e acaba encontrando homens armados.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, foram registrados 9 tiroteios, sendo 5 em ações policiais, com 10 mortos e 3 feridos na região entre 1º de janeiro e 10 de setembro deste ano. No segundo semestre de 2022, foram 17 tiroteios, com 12 mortos 16 feridos. O número de tiroteios em ações policiais foi igual: 5.

"Toda vez é assim. Eles ficam aqui nos becos da principal vigiando e protegendo as bocas. Só que, vez ou outra, a polícia passa e eles são surpreendidos. É só isso para começar o pipoco porque ninguém se entrega. E pode ser a qualquer hora, como aconteceu de tarde no domingo", relata outra moradora, que também não diz o nome e aponta que o tiroteio teria ocorrido no meio da tarde, sem definir um horário.

Procurada, a PM informou que agentes da Rondesp Atlântico realizavam rondas quando avistaram um grupo de homens armados que atirou contra os policiais. Houve revide por parte dos PMs, e dois homens do grupo [Ícaro e Tiago] foram ao chão depois de serem atingidos. Com eles, a polícia afirma ter encontrado armas, munições e porções de drogas.

"Uma pistola calibre 9mm com um carregador e cinco munições intactas, um revólver calibre 38 com cinco munições, estando duas deflagradas, duas picotadas e uma intacta, 25 pedras de crack, 32 pinos de cocaína e dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada", escreve em nota a PM.

O que os moradores descrevem como vigias do tráfico são, na verdade, os integrantes das facções que são dos 'bondes de pista', responsáveis pela vigilância das áreas onde há atuação de determinados grupos criminosos e também por comandar ataques em territórios que têm atuação de grupos rivais.

Reforço

A morte dos dois homens na localidade do Cabé se soma aos outros dez suspeitos de envolvimento com o CV que foram mortos em confronto com a polícia no Alto das Pombas na semana anterior. Perguntado sobre a maior letalidade contra esses grupos criminosos, o comandante da PM, coronel Paulo Coutinho, destacou a demonstração de força da polícia, apesar de lamentar o falecimento dos suspeitos.

"Não tem lugar da capital que a PM não esteja presente e não entre, basta existir demanda de segurança pública. A gente lamenta muito a questão das mortes que existiram, mas nos solidarizamos com as famílias e reforçamos que a Polícia Militar está pronta para atuar em qualquer situação", afirmou Coutinho, durante uma coletiva de imprensa em Periperi, nesta segunda-feira (11), para apresentar as novas viaturas da corporação.

Viaturas foram entregues nesta segunda-feira. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Foram entregues 130 novas viaturas - 15 delas semiblindadas - que serão usadas pela Polícia Militar na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A entrega foi realizada também nos bairros de Cajazeiras e Paripe, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e de Marcelo Werner, secretário da Segurança Pública, que ressaltou a missão de modernizar o material da PM.

"Novos efetivos, estruturas, veículos e equipamentos. O investimento em segurança pública é prioridade do governo do estado. Seguiremos trabalhando, firmes, com foco e fé na missão”, afirmou. As viaturas vão renovar as frotas de 30 unidades de Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM), além de grupos especializados como o de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChoq) e de Policiamento Tático Móvel (BPatamo).

O governador Jerônimo Rodrigues lembrou a entrega de 14 viaturas no último fim de semana, além de destacar mais viaturas que serão colocadas à disposição "Existem mais 125 prontas para o interior. Até o fim de outubro, entregaremos mais 100, essas também blindadas. Temos o intuito de atualizar a frota e ampliando a quantidade de viaturas. Além de veículos, estamos adquirindo armamento de melhor qualidade e equipamentos de proteção", disse.