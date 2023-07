Escola Gurilândia realiza evento de abertura para mães e pais

A Gurilândia, que trabalha com educação infantil, realiza no próximo dia 15 de julho, um dia para os pais que desejam conhecer a instituição. “Vai ser uma manhã dedicada a mostrar como funciona a Gurilândia, o trabalho realizado, além de apresentarmos os espaços. É uma oportunidade de vivenciar um pouco do que fazemos no dia a dia. Teremos dinâmicas com as crianças e um bate-papo”.



As inscrições podem ser realizadas via formulário online, disponibilizado nas redes sociais. O evento será das 9h às 12h e direcionado para pais de crianças de 1 a 5 anos.