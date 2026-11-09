LUTO

Escola suspende aulas após morte de adolescente durante aplicação do Enem na Bahia

Iza Lara Monteiro Oliveira passou mal enquanto fazia a prova no domingo (8)

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:25

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

As aulas do Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, em Cansanção, no norte da Bahia, foram suspensas nesta segunda-feira (9), após a morte da estudante Iza Lara Monteiro Oliveira. A adolescente passou mal enquanto realizava o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (8).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou um mal-estar durante a aplicação do exame. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana 1 de 4

Em nota, o Inep lamentou a morte da participante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar. O instituto também manifestou pesar diante da perda da adolescente.

A Prefeitura de Cansanção também divulgou um comunicado de pesar. Na manifestação, a gestão municipal destacou a comoção provocada pela morte da jovem e se solidarizou com os pais, demais familiares, colegas e moradores da cidade. “Sua partida precoce deixa familiares, amigos e nossa comunidade em luto. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossa solidariedade a seus pais, demais familiares, colegas e a todos que compartilham a dor dessa perda”, diz o texto.