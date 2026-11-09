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Escola suspende aulas após morte de adolescente durante aplicação do Enem na Bahia

Iza Lara Monteiro Oliveira passou mal enquanto fazia a prova no domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:25

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

As aulas do Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, em Cansanção, no norte da Bahia, foram suspensas nesta segunda-feira (9), após a morte da estudante Iza Lara Monteiro Oliveira. A adolescente passou mal enquanto realizava o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (8).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou um mal-estar durante a aplicação do exame. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução / Redes sociais
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Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução

Em nota, o Inep lamentou a morte da participante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar. O instituto também manifestou pesar diante da perda da adolescente.

A Prefeitura de Cansanção também divulgou um comunicado de pesar. Na manifestação, a gestão municipal destacou a comoção provocada pela morte da jovem e se solidarizou com os pais, demais familiares, colegas e moradores da cidade. “Sua partida precoce deixa familiares, amigos e nossa comunidade em luto. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossa solidariedade a seus pais, demais familiares, colegas e a todos que compartilham a dor dessa perda”, diz o texto.

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A Secretaria Municipal de Educação se manifestou e ressaltou que a morte da estudante entristeceu a comunidade escolar. “Dói profundamente nos despedirmos de uma jovem com tantos sonhos e um futuro brilhante pela frente”, afirmou a pasta.

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