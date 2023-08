Escritor Clarindo Silva é internado em hospital com úlcera arterial

O empresário, escritor e agitador cultural Clarindo Silva, de 81 anos, está internado em um hospital de Salvador com úlcera arterial. O proprietário do restaurante Cantina da Lua, que fica no Pelourinho, passou mal na semana passada.



A informação foi divulgada pela filha de Clarindo, Claudia Silva. Ele precisou se internar em uma unidade de saúde após passar por vários hospitais com uma dor na perna. Depois de se diagnosticado com uma espécie de furúnculo, Clarindo fez raspagem, mas foi detectado a úlcera arterial.