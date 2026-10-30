PREMIADOS

Escritório baiano conquista dois prêmios nacionais por inovação na advocacia

4S Advocacia foi reconhecida nas categorias Tecnologia e Marketing do Análise DNA + Fenalaw 2026

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:49

Advogadas baianas são premiadas Crédito: Divulgação

O escritório baiano 4S Advocacia foi premiado em duas categorias do Análise DNA + Fenalaw 2026, premiação voltada ao setor jurídico brasileiro. A banca conquistou reconhecimentos nas áreas de Tecnologia e Marketing, chegando à terceira edição em que figura entre os premiados.



Os prêmios estão relacionados a iniciativas que integram ferramentas tecnológicas e estratégias de comunicação à rotina do escritório. Segundo a 4S Advocacia, os projetos têm como objetivo melhorar a eficiência dos serviços e o relacionamento com os clientes.

A premiação ocorre em um momento em que a digitalização e a adoção de novos modelos de gestão ganham espaço no mercado jurídico. Além da atuação nos processos judiciais, escritórios têm investido em ferramentas de tecnologia, comunicação e estratégias de negócios.