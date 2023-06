Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Rua do Meio, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (30).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O fogo foi apagado antes do final da tarde.



A rua chegou a ser interditada para a garantia da segurança dos pedestres que passavam por perto e dos bombeiros.