Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 15:55
Investigado por estelionato, um homem espanhol de 36 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, em Campo Formoso, no norte do estado. De acordo com as investigações, em abril do ano passado, o suspeito comprou pedras preciosas de comerciantes do município, avaliadas em mais de R$ 1 milhão.
Após receber as mercadorias, no entanto, ele não fez os pagamentos acordados.
O espanhol estava foragido da Justiça e foi localizado durante a Operação Malhas da Lei. O mandado de prisão foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Campo Formoso. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Malhas da Lei faz parte das ações permanentes da corporação para localizar e prender pessoas com mandados de prisão em aberto.