POLÍCIA

Espanhol é preso na Bahia por golpe de mais de R$ 1 milhão envolvendo pedras preciosas

Homem comprou mercadorias de comerciantes de Campo Formoso, mas não realizou os pagamentos acordados

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 15:55

Cristais e pedras preciosas (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Investigado por estelionato, um homem espanhol de 36 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, em Campo Formoso, no norte do estado. De acordo com as investigações, em abril do ano passado, o suspeito comprou pedras preciosas de comerciantes do município, avaliadas em mais de R$ 1 milhão.

Após receber as mercadorias, no entanto, ele não fez os pagamentos acordados.

O espanhol estava foragido da Justiça e foi localizado durante a Operação Malhas da Lei. O mandado de prisão foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Campo Formoso. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.