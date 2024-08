CONFIRA

Especialistas dão dicas para baianos +50 gerirem os negócios

Orientações incluem cuidados para manter o limite entre a qualidade de vida e a geração de renda na melhor idade

Larissa Almeida

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 06:30

Karine Oliveira é CEO da Wakanda Crédito: Divulgação

Aqueles que decidem se lançar no mercado de trabalho com mais de 50 anos encontram resistência de contratação dos empregos formais. Esse, inclusive, é um dos motivos que tem levado baianos acima dessa idade a se arriscarem no ramo empreendedor. A sobrevivência nessa área, no entanto, requer a adoção de mudanças desde o início, que vão desde a adaptação com as tecnologias até a busca constante por entendimento do mercado atual.

Raphael Carneiro, que é consultor e planejador financeiro, é essencial que os empresários +50 busquem atualizações de mercado. “É recomendado estar em contato com outros profissionais, buscar participar de eventos em que há profissionais da mesma área ou não. Assim, além de ver tendências da área, é possível avaliar situações no mercado geral e ir aprendendo com outro. Vale ficar de olho no SENAI, que oferece cursos de atualização e capacitação, que terminam ajudando no mercado”, destaca.

Para Karine Oliveira, CEO da Wakanda, também é necessário encontrar o equilíbrio entre a qualidade de vida e a geração de renda. “É lógico que a gente sabe que no início existe toda uma curva que o empreendimento tem que fazer até conseguir uma receita que seja satisfatória, porém, não vai fazer muito sentido a gente procurar um trabalho que tira nossa saúde, já que que ela é um dos principais recursos que a gente tem”, alerta.

Outra dica é começar por aquilo que o empreendedor +50 já tem expertise. Segundo Rosa Correia, CEO do Instituto Amadurecer, uma iniciativa baiana que prepara adultos para o amadurecimento, esses profissionais podem ser mais do que bem-vindos ao atual mercado. “Quem mais tem poder de dominar a inteligência artificial são as pessoas com mais de 50 anos pelo costume de leitura e pelo vasto vocabulário, além do conhecimento adquirido ao longo da vida”, garante.

Karine Oliveira ainda complementa apontando a vantagem de começar pelo que já se sabe. “Afinal de contas, para conseguir ganhar dinheiro e lapidar a habilidade que já se tem, inclusive adaptando ela às novas tecnologias, é muito mais fácil do que aprender do zero”, finaliza.

Confira dicas de como gerir seu negócio:

1. Conhecer e entender os clientes

2. Valorizar a relação com os clientes

3. Pensar em projetos diferentes para o negócio

4. Valorizar clientes fiéis

5. Buscar parcerias

6. Ficar de olho nas tendências

7. Começar pelo que já tem habilidade

8. Buscar cursos de atualização

9. Estabelecer planejamento e metas

10. Mensurar resultados

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB, Sebrae e apoio da Bracell, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Plano Brasil Saúde, Salvador Bahia Airport, Suzano, Wilson Sons e parceria da Braskem.