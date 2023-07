Esquadrilha da fumaça e fogo simbólico marcam 2 de Julho

Verônica Almeida com o fogo simbólico . Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

Eram 16h15 quando o hino nacional foi executado no Campo Grande, nas proximidades do Monumento ao Dois de Julho. E boa parte do público fez questão de cantar junto, enquanto o apresentador da cerimônia gritava "Viva o Dois de Julho!". Pouco depois, quatro aviões da Esquadrilha da Fumaça desfilavam no céu e o público vibrava.



Um homem, que seguramente passava dos 60 anos, gritava e sorria como uma criança e aplaudia o show das aeronaves. E todos ali, reunidos para celebrar o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, faziam o mesmo a cada vez que os aviões sobrevoavam o Caboclo.

Depois, chegou a hora de acender a pira do Fogo Simbólico do 2 de Julho. A encarregada foi Verônica Almeida, atleta paralímpica baiana de 48 anos, que integrou a seleção brasileira e ganhou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008. Verônica também é recordista da travessia Mar Grande – Salvador, o que rendeu um recorde registrado no no Guiness Book, ao realizar o percurso em 4 horas e 56 minutos, no nado estilo borboleta.

Antes da cerimônia, ela havia ressaltado a importância da festa: “Meu desejo é que todos os baianos aproveitem a data, que não é apenas um feriado local, mas um momento de lembrarmos de tudo o que foi vivido, de toda a luta, para chegarmos onde estamos hoje”.

Hino ao Dois de Julho

Além de apresentar o Hino Nacional, a banda executou, claro, o Hino ao Dois de Julho. Ao lado do repórter, uma moça chamava a atenção por acompanhar praticamente todos os versos, com entusiasmo e em alto e bom som. A jornalista Ieda Tourinho, 39 anos, é baiana e passou boa parte da vida em Aracaju. Mesmo estando lá, sempre se interessou pela história da Bahia e buscou preservar sua identidade baiana. Foi daí que decidiu aprender o hino.

"Parei para aprender no YouTube e por causa da minha origem baiana. Acho importante conhecermos esses símbolos nacionais e regionais, ainda que algumas pessoas se aproveitem deles politicamente". O Hino Nacional, aprendeu naqueles antigos cadernos, que vinham com a letra na contracapa. E ela garante que sabe também o Hino ao Senhor do Bonfim.

Moradora da Barra, Ieda sempre vai à tarde ao Campo Grande para ver os carros dos caboclos chegando. Mas desta vez ela ficou um pouco frustrada, porque chegou atrasada. "Me identifico muito com os caboclos, por uma questão religiosa, por ser da umbanda".

Enquanto isso, parte da plateia festejava a chegada do presidente Lula, depois que o apresentador mencionou o nome dele. Gritos como "meu presidente!" ou "Lulaaaa!" foram ouvidos. Mas, na verdade, o narrador se referia a alguém que apenas representava o presidente.

Explica-se a frustração: Lula esteve em Salvador pela manhã, quando desfilou em carro aberto saindo da Lapinha e em seguida partiu para Ilhéus, onde tem outro compromisso na segunda-feira. Entre as autoridades presentes, estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador do estado, Jerônimo Rodrigues.

Importância da data

O prefeito reafirmou que o 2 de Julho é uma data que serve como referência e inspiração para todos os cidadãos. “Espero que, neste momento, nosso povo se inspire nos nossos heróis e heroínas, nas batalhas, para ter coragem, força e garra para enfrentar os obstáculos e seguir na busca da realização dos sonhos, e todos nós na busca da transformação da cidade”, disse Bruno Reis.

Prefeito Bruno Reis. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

A historiadora paulista Fernanda Gallo, 43 anos e casada com um baiano, foi celebrar a data. "Nasci no Paraná e moro em São Paulo hoje, mas já vivi em Salvador. É a terceira vez que venho para a festa do Dois de Julho", disse Fernanda.

A historiadora apoia uma revisão sobre a importância da data e da Bahia no processo de independência do Brasil: "Vi um depoimento de Lilia Schwarcz [historiadora e escritora] dizendo que o 7 de setembro é uma visão sudestina e sudetina sobre a Independência do Brasil. Mas acho que isso está començando a mudar", comemora Fernanda.