Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Salvador para celebrar o Dois de Julho

Para as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação especial em Salvador, segundo informações exclusivas do Alô Alô Bahia. A demonstração dos aviões da Força Aérea Brasileira será no próximo domingo, 02 de Julho, podendo ser acompanhada pela manhã, no Centro Histórico.



Em contato com o Alô Alô, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou a informação e celebrou a conquista. “Nós vamos poder, nesse dia 2 de Julho, celebrar sim, de forma muito efusiva, inclusive comemorando o grande momento que a cidade vem vivendo. Momento vibrante, principalmente depois da retomada após a pandemia, onde a gente está podendo celebrar a vida e uma data tão importante para nosso estado e nossa cidade”.