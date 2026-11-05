Esquema de desvio de cargas de compras online com prejuízo de R$ 500 mil é alvo de operação na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:41
Um esquema criminoso de desvio de cargas de produtos vendidos em plataformas de comércio eletrônico é alvo de uma operação policial realizada nesta quinta-feira (5), na Bahia e em outros três estados. As investigações apontam que os desvios aconteciam durante o transporte das mercadorias em caminhões e provocaram prejuízo superior a R$ 500 mil.
A Operação Desvio de Rota cumpre mandados judiciais em quatro municípios da Bahia e em cerca de dez cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país. As buscas têm como objetivo localizar os produtos desviados, principalmente aparelhos eletrônicos, além de apreender documentos, armas de fogo e outros materiais que possam servir como provas da atividade criminosa.
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A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com participação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador e Feira de Santana e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga).
A ação também conta com o apoio das Polícias Civis dos outros estados envolvidos e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).