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Esquema de fraude bancária é alvo de operação em duas cidades da Bahia

Investigação ocorre em municípios de Euclides da Cunha e Canudos, no nordeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:29

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (29) nos municípios de Euclides da Cunha e Canudos, no nordeste da Bahia, como parte de uma investigação sobre fraudes bancárias que teriam prejudicado clientes de uma agência financeira da região.

Batizada de Operação Falsa Proteção, a ação apura a atuação de um grupo suspeito de abrir contas bancárias, solicitar cartões de crédito e contratar empréstimos em nome de terceiros sem autorização das vítimas. As investigações também apontam para a realização de movimentações financeiras consideradas suspeitas entre as contas fraudadas e contas vinculadas a outros envolvidos.

Em Euclides da Cunha, os policiais estiveram na residência de um homem de 37 anos, localizada na área central da cidade. No imóvel, foram apreendidos três celulares, dois notebooks, documentos relacionados à investigação e R$ 35.450 em espécie. Durante as buscas, também foram encontradas duas armas de fogo, mas, segundo a Polícia Civil, ambas estavam devidamente registradas.

Já em Canudos, as equipes cumpriram mandado na casa de uma mulher de 36 anos, no bairro Califórnia. No local, foram recolhidos dois aparelhos celulares, um notebook e documentos que podem contribuir para o andamento das investigações.

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Além das apreensões, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 138,7 mil em contas bancárias ligadas aos quatro investigados. Também foi determinada a restrição de três veículos, avaliados em cerca de R$ 240 mil, como forma de garantir eventual ressarcimento dos prejuízos apurados.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio das delegacias de Canudos e Euclides da Cunha, com apoio de equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) e da Polícia Militar.

Tags:

Bahia Polícia

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