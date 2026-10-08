INVESTIGAÇÃO

Esquema de fraude em açougue de supermercado causa prejuízo de R$ 100 mil na Bahia

Dupla foi alvo de mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:14

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens foram alvos de uma operação que investiga uma fraude contra um supermercado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (8). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar no âmbito de uma investigação que apura a prática de furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm 28 e 38 anos. As investigações começaram em maio deste ano, após o proprietário do estabelecimento denunciar o desvio sistemático de carnes de primeira qualidade do açougue do supermercado.

Segundo a polícia, a fraude foi identificada depois que o gerente do estabelecimento passou a desconfiar das compras frequentes realizadas por um cliente, que adquiria grandes quantidades de carne diversas vezes ao dia e era atendido exclusivamente pelo mesmo funcionário do setor de açougue.

“Conforme as apurações, o investigado registrava cortes nobres utilizando etiquetas e notas fiscais correspondentes a carnes de segunda categoria, permitindo que as mercadorias fossem repassadas ao cliente por valores abaixo dos praticados comercialmente. As investigações indicam que o esquema teria ocorrido durante aproximadamente seis meses e provocado um prejuízo estimado em R$ 100 mil ao estabelecimento comercial”, afirmou o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, Shangai Alexandre, responsável pelas investigações.

Um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia técnica, além da extração de dados telemáticos e telefônicos, mediante autorização judicial. O material poderá contribuir para esclarecer a dinâmica dos fatos e dar continuidade às investigações.