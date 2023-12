Equipes fazem testes gratuitos para HIV, sífilis e hepatites no Farol da Barra

Um estande montado no Largo do Farol da Barra está fazendo teste gratuito para o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Sífilis e Hepatites B e C e distribuindo autoexame e preservativos. A ação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a Campanha Dezembro Vermelho – mês que chama atenção da sociedade para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), principalmente aquelas causadas pelo HIV.



Segundo a SMS, até outubro de 2023 foram registrados 927 casos de HIV (vírus), sendo que 72,3% deles foram confirmados em pacientes do sexo masculino e 27,7% do sexo feminino. No período de janeiro a outubro 2023 foram notificados 352 casos de aids (doença), sendo 77,5% do sexo masculino.