'Essa é a Bahia': Quabales Banda protagoniza último Domingo no TCA de 2023

Performance da Quabales Banda une ritmos e . Crédito: Raquel Brito

Mensagens potentes, coreografias elaboradas e ritmos vibrantes. Num show que uniu tecnologia e ancestralidade, a Quabales Banda contagiou o público da Concha Acústica com a energia da sua percussão na última edição de 2023 do projeto Domingo no TCA, realizado neste dia 3. Com trabalhos autorais e músicas célebres do público baiano, como “Depois que o Ilê passar”, a banda subiu ao palco para mostrar a força das favelas e das periferias, sobretudo do Nordeste de Amaralina, bairro de origem do projeto Quabales. Participaram do espetáculo também Ivete Sangalo, Zé Ricardo e o Baile Favellê.

Ana Clara Simono, 27, e Laise Almeida, 24, sabiam que não podiam perder esse espetáculo. Fãs de carteirinha de Ivete e admiradoras da Quabale desde que assistiram ao show da banda no Festival de Verão, nem os ferimentos enfaixados nas pernas e braços de Ana Clara, causados por um assalto na última quinta-feira (30), impediram as estudantes de ir ao concerto.

“Eu fui assaltada numa moto por aplicativo e depois empurraram a gente, então eu me esfolei toda no meio da Paralela [risos]. Estou morrendo de dor, mas Ivete extasia a gente. E além de tudo a Quabales. Não tinha como não vir”, diz Ana Clara.

O Domingo no TCA oferece eventos culturais a preço popular nas salas do Teatro Castro Alves. Os ingressos, vendidos apenas duas horas antes da sessão na bilheteria do próprio TCA, custaram R$0,50 a meia e R$1 a inteira, preço padrão do projeto. Outros 2.500 ingressos foram vendidos de forma antecipada exclusivamente online pela plataforma Sympla a partir do dia 29 de novembro.

Lívia Santos, 37, e Aparecida Souza, 64, levaram oito adolescentes para assistir ao show. Deles, um é filho de Lívia, três são netos de Aparecida e os outros quatro são amigos. Foram todos numa caravana, unindo o útil ao agradável: levar os jovens para conhecer novos artistas e passar o domingo 'off-line'.

"Saímos arrastando a galera para tirar um pouco do celular. Estamos animadas aqui, porque somos fãs de Ivete e já é uma oportunidade para conhecer o trabalho da banda principal", diz Lívia.

"E eu acho que eles vão gostar mais da banda, nós dissemos 'vai ter uma apresentação para vocês, que são mais jovens', então eles ficaram curiosos e vieram pelo grupo", conta Aparecida.

A Quabales, cujos membros são oriundos das oficinas promovidas na instituição Quabales, tem direção artística de Marivaldo dos Santos e mistura música, performance, percussão baiana, hip hop, pagotrap, canto, batida eletrônica e a linguagem performática do STOMP – que deu as primeiras ferramentas musicais para a construção e é um dos primeiros apoiadores para o desenvolvimento do Quabales.

O último Domingo no TCA do ano também marcou a estreia do Favellê Music, selo de música urbana, que entra no mercado musical na mesma data com o lançamento do primeiro single e videoclipe da Quabales Banda. O selo conta com a parceria da empresa Nas Nuvens, presidida pelo conceituado produtor musical Liminha, e também da empresa Ingrooves, que faz parte da Virgin Music Group.

“Tudo o que o público vai ver é fruto do que colhemos desses 12 anos de atuação do Quabales. É um movimento que está inserido no trabalho de formação em arte e educação e que possibilitou o desenvolvimento de novos projetos, como a criação de um selo musical para artistas da periferia, além da própria Quabales Banda, que hoje emplaca uma estrada no mercado profissional da música”, afirma Marivaldo dos Santos.