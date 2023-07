Estado acusa prefeitura de Feira de calote de R$ 1,6 mi na saúde

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) acusa a prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte do estado, de dever mais de R$ 1,6 milhão ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde que administra a Policlínica Regional de Saúde localizada naquele município. Segundo a acusação, uma das consequências da suposta inadimplência da prefeitura é a impossibilidade de realizar, adequadamente, a manutenção corretiva e preventiva de itens da unidade, como o de ressonância magnética e o tomógrafo.

"Atualmente o tubo da tomografia computadorizada precisa ser substituído e custa mais de R$ 500 mil, no entanto, há uma restrição orçamentária. Com a parada do equipamento em maio deste ano e o pagamento ainda a ser realizado neste mês pelo Consórcio, a fabricante indicou que a entrega ocorrerá em 30 dias úteis", diz um trecho da nota emitida pela Sesab.