Estado assina contrato de R$ 1,2 bi para infraestrutura e gestão

Expectativa é que a primeira parte do recurso já esteja disponível na próxima semana. Crédito: Fernando Vivas/GovBA

Nesta quinta-feira (13), o governo da Bahia assinou um contrato de financiamento de R$ 1,2 bilhão com o Banco do Brasil, para a realização da segunda etapa do Programa Integrado de Infraestrutura Governamental (Proinfra III). Na mesma ocasião, foi anunciada a liberação de operações de crédito para o Proinfra III.



Segundo o governo, o objetivo da iniciativa foi viabilizar investimentos previstos no orçamento para os setores de infraestrutura de transporte, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, fortalecimento de fundo garantidor e gestão governamental.

Do total contratado, R$ 636 milhões devem ser liberados até 30 de dezembro deste ano, e os outros R$ 636 milhões, entre 1º de janeiro e 30 de dezembro do ano que vem. A expectativa é que a primeira parte do recurso já esteja disponível na próxima semana.

A solenidade foi realizada no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o contrato irá possibilitar, entre outros feitos, o término das obras da rodovia federal que liga Ilhéus a Itabuna, no sul do estado. “Agora, com o BB, vamos concluir o trecho, movimentando o turismo de negócios e melhorando a qualidade de vida das pessoas na região. Em Salvador, vamos investir em mobilidade”, indicou Jerônimo.

A presidente da instituição financeira, Tarciana Medeiros, comemorou o acordo firmado entre as partes. “A Bahia é uma parceira histórica do Banco do Brasil, e poder estar aqui disponibilizando recurso de crédito para o Estado destinar a ações de desenvolvimento para os municípios e melhorias na qualidade de vida dos baianos, é uma das razões de o Banco existir”, declarou Tarciana.