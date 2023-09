A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) bloqueou a aplicação de vacinas e o uso de imunoglobulina humana nas pessoas que tiveram contato com uma profissional de saúde do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), diagnosticada com catapora na última terça-feira (19).



Também foi recomendada pelas equipes de vigilância do Estado da Bahia e do município de Salvador que, até 3 de outubro, a unidade deve internar novas gestantes de alto risco, já que seus bebês utilizarão a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo).