Estado convoca professores para a educação básica, profissional e indígena

Mais de 165 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado foram convocados pelo Governo do Estado. A publicação aconteceu no Diário Oficial do Estado (DOE), deste sábado (15). Destes 165 educadores, 121 profissionais são para a educação básica, 36 para a educação profissional, e 8 para a educação indígena. Na contagem geral, somam 1.849 educadores já convocados de um total de 1.950 vagas disponibilizadas. Os professores que foram convocados precisam enviar os documentos digitalizados até o dia 27 de julho para o e-mail [email protected] , para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Em seguida, os educadores devem apresentar original e fotocópia de documentos conforme edital, a exemplo do diploma, registro de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu.

Os que foram aprovados em Salvador, devem comparecer na Secretaria da Educação do Estado (SEC), no CAB com a documentação listada das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Já os que receberam a aprovação para o interior, devem ir à sede do seu respectivo NTE no mesmo horário da capital.