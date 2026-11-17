SEGURANÇA PÚBLICA

Estado mais letal do país, Bahia concentra 36% dos gastos com repressão às drogas na PM

Liderança no número absoluto de mortes por intervenções policiais se mantém há quatro anos

Bruno Wendel

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Polícia Militar Crédito: Divulgação

A Bahia, que lidera há quatro anos consecutivos o ranking nacional de mortes decorrentes de intervenções policiais em números absolutos, destina à Polícia Militar (PMBA) 36% dos gastos estaduais oriundos da Lei de Drogas. O dado faz parte de um estudo inédito divulgado ontem, que analisa quanto custa manter a política de repressão às drogas e como os recursos são distribuídos entre as instituições de segurança e Justiça. De acordo com o levantamento, a Bahia gastou com a força responsável pela repressão às drogas o dobro do valor investido na Polícia Civil, que atua na investigação.

Violência policial 1 de 36

Intitulado Drogas: Quanto Custa Proibir, o levantamento é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) e abrange as 27 unidades da Federação, além de instituições federais do Sistema de Justiça Criminal (SJC). Foram contabilizados recursos destinados à repressão, investigação, julgamento e punição dos crimes previstos na legislação de drogas.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 1.556 pessoas foram mortas por policiais na Bahia em 2024. O número é o maior do país, à frente de São Paulo (813) e Rio de Janeiro (703). No mesmo período, o levantamento do CESeC aponta que 36% dos gastos baianos com a aplicação da Lei de Drogas foram destinados à PMBA, percentual que também coloca a corporação na liderança entre os estados nordestinos.

De acordo com o estudo, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e a Polícia Civil (PCBA) apresentam participações próximas nos gastos com a aplicação da Lei de Drogas: 17,5% e 17,3%, respectivamente. Já o Ministério Público (MPBA), a Defensoria Pública (DPEBA) e o Sistema Socioeducativo, somados, representam 11,4%.

Para a coordenadora de pesquisa do CESeC, Mariana Siracusa, estudos sobre o orçamento das instituições do SJC no Brasil indicam que a maior parte dos recursos destinados às polícias é direcionada ao policiamento ostensivo, realizado pelas polícias militares. Já o trabalho investigativo e a produção de provas periciais, realizados pela Polícia Civil, recebem menos recursos.

"Verificamos o mesmo padrão no estado da Bahia. A Polícia Militar gastou R$ 203 milhões em 2024 para reprimir o tráfico de drogas. Já a Polícia Civil, responsável pela investigação dos crimes previstos na Lei de Drogas, consumiu R$ 97 milhões", declara.

Segundo Siracusa, essa diferença orçamentária tem reflexos na atuação das forças de segurança, com foco no confronto armado nas periferias. "A escolha pelo enfrentamento bélico como única alternativa para lidar com o tráfico de drogas retira recursos que poderiam ser aplicados no trabalho de investigação e inteligência para desmantelar as cadeias de comando das organizações criminosas e rastrear os valores bilionários que o mercado das drogas ilícitas movimenta no Brasil todos os anos", completa.

Ainda segundo o levantamento, o Sistema Penitenciário concentra 17,7% dos gastos baianos com a aplicação da Lei de Drogas. De acordo com a pesquisadora, o governo estadual gastou R$ 100 milhões para encarcerar pessoas acusadas de cometer crimes relacionados à legislação.