CRIME

'Estamos acompanhando a dinâmica das organizações criminosas do estado', diz secretário de Segurança sobre avanço do CV em Itaparica

“A gente vem acompanhando a dinâmica das organizações criminosas do Estado. A partir daí, com ações de inteligência, planejamento e investimentos, nós temos feito ações pontuais e operações, e [temos] investigações em andamento para que possamos desarticular”, disse o secretário na noite desta terça-feira (19), durante reunião com a Câmara Empresarial do Turismo.