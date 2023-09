Estátua de Daniel Alves é vandalizada no interior da Bahia

A estátua em homenagem ao jogador Daniel Alves foi vandalizada em Juazeiro, no norte da Bahia, nesta quinta-feira (7). Uma sacola plásticas e fitas adesivas foram na cabeça da escultura.



O atleta está preso em Barcelona, na Espanha, onde é réu pelo crime de agressão sexual. No entanto, não há detalhes se esta foi a motivação do ato de vandalismo.



Nas redes sociais, Ney Alves, irmão de Daniel, lamentou o ocorrido. "Passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento. E a pergunta é: e se ele provar inocência? Se ele for absorvido? Como faremos?", escreveu.