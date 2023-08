'Estou esperando por justiça', diz mãe de menina morta por PM sobre júri popular

Após cinco anos, a mãe de Geovanna Nogueira, morta aos 11 anos, sente que a justiça está mais próxima. Nesta segunda-feira (21), será realizado o júri popular de Nildson Jorge Sousa França, um dos policiais envolvidos na morte da menina no Jardim Santo Inácio, em 2018. Maria Ângela de Jesus Nogueira, mãe da criança, diz que está em paz pelo julgamento. "Eu não tenho medo porque eu tenho Deus. Estou esperando por justiça. Não é vingança, é justiça. Lembrando que o sonho da minha filha foi frustrado. Ela tinha o sonho de fazer aula de violino. Em cinco segundos, tudo foi frustrado", lembrou. O júri acontece no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré.

Maria Ângela ainda lembra dos últimos momentos que teve com a filha e guarda um vestido como recordação. "Ela dormiu abraçada comigo a noite toda e quando foi de manhã aconteceu", disse.

A morte de Geovanna aconteceu no dia 24 de janeiro de 2018. A menina estava abrindo o portão de sua casa para receber o avô, quando foi alvejada com um tiro na cabeça pelos agentes da 48ª CIPM, que realizavam uma ação no bairro. A menina foi socorrida, mas não resistiu.