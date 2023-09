“Estou medicada para me tranquilizar”: fãs dão último adeus a Raimundo Varela

Admiradores se despediram de Varela. Crédito: Marina Silva

Mesmo com o feriado, a capela de número um do Cemitério Jardim da Saudade se encheu com fãs de Raimundo Varela, que vieram de todas as partes da cidade para demonstrar seu carinho pelo apresentador, falecido nesta quinta-feira (7). Uma delas foi Georgina Alvim, de 62 anos, que saiu às pressas de São Caetano, às 11 da manhã, para não perder o horário do velório.



“[Receber a notícia] foi um choque. Eu ainda não estou aceitando, estou medicada para me tranquilizar, porque para mim ele ainda tinha que viver mais. A falta que ele vai fazer, ninguém vai suprir. Eu não o conhecia pessoalmente, mas só de ver pela televisão, é como se fosse um amigo”, contou, emocionada.

A necessidade de se despedir do apresentador também tocou Rita de Cássia Franco, de 52 anos, e Luzia Gama, de 80. As duas se conheceram no ponto de ônibus, a caminho do velório, porque Rita veio de Lauro de Freitas e não conhecia Salvador.

No cemitério, Luzia relembrou emocionada as manhãs que passou assistindo a Varela na TV. “Acho que não tem ninguém que tenha algo contra ele. Era uma pessoa muito bondosa, com um espírito iluminado. Ele tinha uma simpatia, uma coisa extraordinária. Veio com uma missão muito bonita”, disse.

Para Rita, foi a proximidade que sentia com o apresentador que fez com que ela saísse de sua cidade para dar adeus. “É como perder alguém da família. Foi muito doloroso. Ele vai fazer muita falta nas notícias todos os dias. Era um defensor do povo”, afirmou.

Com um cartaz escrito “Obrigado, Varela”, líderes comunitários da cidade também compareceram à despedida. Um deles era José Batista, também conhecido como Sangue Novo, que conheceu o apresentador durante gravações na Rádio Sociedade.

Segundo Sangue Novo, que foi candidato a deputado estadual em 2022 com esse nome, foi Varela quem oficializou o apelido: “Quando eu falei Sangue Novo, ele achou o apelido engraçado, e passou a me chamar assim. Virou uma marca registrada, até a minha família me chama por esse nome agora”.

Para demonstrar o carinho pelo apresentador, Sangue Novo levou ao velório uma caixa de som, que ecoou uma canção sobre Varela e sua dedicação ao povo baiano. "Nunca deixa o seu povo de lado/É destemido, não tem medo na profissão perigo/Varela, estou contigo e não abro mão/Varela, é o nome no rádio e na televisão", dizia a letra.

Para ele, não haverá outra pessoa com a coragem e independência que Varela tinha para falar. “Ele tinha coragem. Essa é uma marca que nós vamos carregar. Ele era um cara que andava por toda a cidade, defendia a população. Nós temos agora a responsabilidade de continuar essa luta do Varela”, disse.