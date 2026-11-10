DENÚNCIA

Estudante autista de 7 anos é agredido por professora em escola no interior da Bahia

Caso aconteceu em uma unidade municipal de Brumado, no centro-sul baiano

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:39

Delegacia de Brumado Crédito: Google Street View

Um estudante de 7 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teria sido agredido por uma professora dentro de uma escola municipal em Brumado, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na Escola Municipal Élcio José Trigueiro, e foi denunciado pela mãe da criança.

Segundo Mayana Meira, a direção da unidade entrou em contato com ela após o ocorrido. A mãe relatou que o menino estava na sala de aula com outros estudantes e apresentava agitação quando a professora tentou contê-lo. Durante a abordagem, a profissional teria apertado as bochechas da criança com as unhas, provocando ferimentos e marcas no rosto.

Ainda conforme o relato de Mayana, a situação aconteceu próximo ao horário de saída, enquanto os alunos aguardavam a chegada dos pais ou responsáveis.

Após tomar conhecimento do episódio, a família registrou um boletim de ocorrência na 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Brumado. O caso também deverá ser formalmente comunicado à Secretaria Municipal de Educação. Os familiares informaram que pretendem levar a denúncia ao Ministério Público.