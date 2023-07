Estudante cai de ônibus que circulava com porta aberta em Paripe

Uma estudante caiu de um ônibus do sistema de transporte público de Salvador que circulava com a porta dos fundos aberta em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Segundo informações da TV Bahia, o caso aconteceu na quinta-feira (6), pela manhã, na Rua Almirante Tamandaré, perto do fim de linha do bairro.



Imagens gravadas por outro passageiro mostram a queda da jovem, que tem o impacto sobre sua cabeça amortecido pela mochila que usava. O coletivo estava superlotado, com quatro estudantes pendurados na porta em questão. Após o acidente, a menina, que aparenta estar bem, se levanta e corre atrás do veículo, o qual para poucos metros depois.