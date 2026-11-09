LUTO

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia

Adolescente recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:47

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma estudante de 16 anos morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8), em Cansanção, no norte da Bahia. A jovem foi identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a adolescente relatou mal-estar enquanto realizava a prova. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar. “O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto”, informou o instituto.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana 1 de 4

O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza Lara estudava, divulgou uma homenagem e informou que as aulas desta segunda-feira (9) foram suspensas em respeito à memória da adolescente. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (10).

A Prefeitura de Cansanção também publicou uma nota de pesar. No comunicado, a gestão municipal destacou que a partida precoce da jovem deixou familiares, amigos e moradores da cidade de luto. “Sua partida precoce deixa familiares, amigos e nossa comunidade em luto. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossa solidariedade a seus pais, demais familiares, colegas e a todos que compartilham a dor dessa perda”, diz o texto.