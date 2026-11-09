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Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia

Adolescente recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:47

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma estudante de 16 anos morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8), em Cansanção, no norte da Bahia. A jovem foi identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a adolescente relatou mal-estar enquanto realizava a prova. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar. “O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto”, informou o instituto.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução / Redes sociais
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Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução

O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza Lara estudava, divulgou uma homenagem e informou que as aulas desta segunda-feira (9) foram suspensas em respeito à memória da adolescente. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (10).

A Prefeitura de Cansanção também publicou uma nota de pesar. No comunicado, a gestão municipal destacou que a partida precoce da jovem deixou familiares, amigos e moradores da cidade de luto. “Sua partida precoce deixa familiares, amigos e nossa comunidade em luto. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossa solidariedade a seus pais, demais familiares, colegas e a todos que compartilham a dor dessa perda”, diz o texto.

A Secretaria Municipal de Educação se manifestou e ressaltou que a morte da estudante entristeceu a comunidade escolar. “Dói profundamente nos despedirmos de uma jovem com tantos sonhos e um futuro brilhante pela frente”, afirmou a pasta.

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