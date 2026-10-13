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Estudante de medicina é encontrado morto após acidente com jet ski na Bahia

Moto aquática virou em barragem em Guanambi, no sudoeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:51

Estudante de medicina é encontrado morto após acidente com jet ski na Bahia
Estudante de medicina é encontrado morto após acidente com jet ski na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

O estudante de medicina Shelton Charles Sosua Faria, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13), na Barragem Poço do Magro, na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (11), quando o jet ski em que estava virou.

Segundo moradores da região, Shelton estava com outras duas pessoas na moto aquática e não usava colete salva-vidas. Não há detalhes sobre se os sobreviventes sofreram ferimentos.

Shelton era natural de Vitória da Conquista, residia em Presidente Jânio Quadros e cursava Medicina na UniFG.

A 1ª Delegacia Territorial de Guanambi registrou a localização do corpo. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

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