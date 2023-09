Estudante de Salvador vence Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally

O estudante do sexto semestre de Engenharia de Computação do Centro Universitário SENAI CIMATEC, Fernando Antônio Marques Schettini, foi o vencedor do Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally deste ano, promovido pela Ford e pelo Ford Motor Company Fund, o braço filantrópico da empresa.



O evento de premiação aconteceu nesta terça-feira, 12, durante o WorkShop Tech Day: Simpósio Ciência de Dados, no Centro de Eventos do Senai Cimatec, em Salvador.