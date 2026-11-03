EDUCAÇÃO

Estudante do interior da Bahia conquista 1º lugar em feira internacional de ciência

Thiago Ferreira é aluno do curso técnico em Administração do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Sisal, em Serrinha

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 22:02

Mostratec-Liberato Crédito: Reprodução/YouTube

A pesquisa científica desenvolvida por um estudante da rede pública de ensino da Bahia ganhou reconhecimento internacional. Thiago Ferreira, de 18 anos, aluno do curso técnico em Administração do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Sisal, em Serrinha, conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia/Urbanismo da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec-Liberato) 2026, realizada anualmente em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Com a premiação, o jovem garantiu uma credencial para participar da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), considerada a maior feira pré-universitária de Ciência e Engenharia do mundo. O evento está previsto para maio de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O reconhecimento veio com o projeto “Biocimento”, que propõe uma alternativa sustentável para a construção civil a partir do reaproveitamento de papel reciclado e fibras de coco. A pesquisa utiliza esses materiais na produção de itens como blocos e calçadas, transformando resíduos em soluções de baixo custo que podem contribuir para a preservação ambiental e a melhoria dos espaços comunitários.

Natural da zona rural de Água Fria, Thiago destacou a importância da conquista para sua trajetória pessoal e para a comunidade onde vive.

“Sou da zona rural de Água Fria e esta conquista tem um significado enorme para mim, minha escola e comunidade. Ela mostra que a nossa origem não limita os nossos sonhos e que a educação pode abrir portas que antes pareciam distantes”, comemorou.

O resultado também foi celebrado pelo professor e orientador do projeto, Thales Nascimento. Para ele, a premiação evidencia o potencial da educação pública baiana e a capacidade dos estudantes de desenvolver pesquisas com impacto social e reconhecimento além das fronteiras do país.

“Levar um estudante do sertão baiano a uma feira de tamanha relevância internacional é a realização de um sonho e a prova de que a ciência produzida em nossas escolas pode transformar vidas e ultrapassar fronteiras”, afirmou.

Projeto acumula premiações no Brasil e no exterior

A conquista na Mostratec-Liberato é mais um reconhecimento de uma trajetória que vem ganhando destaque em eventos científicos nacionais e internacionais. O projeto Biocimento começou a ampliar sua projeção após participar da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), nas edições de 2024 e 2025.

Em 2026, a iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Sociais e Aplicadas da Expo Nacional Milset Brasil, realizada em Fortaleza, e o segundo lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). O projeto também venceu a categoria Educadores do Prêmio LED – Luz na Educação, promovido pela Rede Globo e pela Fundação Roberto Marinho.

Outro reconhecimento veio com o Prêmio Sebrae Educação Empreendedora, que garantiu à equipe uma credencial para participar da Exporecerca Jove 2027, em Barcelona, na Espanha.

A trajetória internacional do Biocimento já havia registrado resultados importantes em anos anteriores. Em 2024, o projeto foi premiado na 11ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de inovação e sustentabilidade promovido pela Samsung.

No ano seguinte, durante a Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTIMC) 2025, realizada em Valledupar, na Colômbia, a pesquisa conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia. A premiação garantiu uma credencial para representar o Brasil em uma feira científica internacional em Dubai.