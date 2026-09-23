Educação

Estudantes baianos vencem concurso de histórias em quadrinhos da Bracell

Iniciativa estimula a consciência ambiental entre alunos da rede pública de ensino

D Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:38

Estudante de Alagoinhas, Arthur conquistou o primeiro no concurso Crédito: Acervo Bracell

Com uma narrativa que reflete sobre poluição, desmatamento e preservação ambiental, Arthur Sousa Silva, estudante da Escola Municipal Miguel Santos Fontes, em Boa União, no município de Alagoinhas, conquistou o primeiro lugar da segunda edição do “Concurso de histórias em quadrinhos - Sua história pode ajudar a mudar essa realidade”, promovido pelo Bracell Social, braço de investimento social da Bracell. Com o objetivo de estimular a consciência ambiental, a iniciativa envolveu estudantes do Ensino Fundamental II da rede de ensino dos municípios de Alagoinhas, Inhambupe, Entre Rios, Acajutiba, Aramari, Araçás, Itanagra, Esplanada e Conde.

Arthur recebeu o prêmio durante uma cerimônia realizada na própria unidade de ensino. Phyetro Barbosa Correia, da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Entre Rios, ficou com o segundo lugar e também recebeu a premiação na escola onde estuda, assim como Anabela Lima Sales, da Escola Aldeia dos Curumins, em Itanagra, que ficou com o terceiro lugar. Os três estudantes e os professores que orientaram a produção dos quadrinhos foram premiados com equipamentos tecnológicos, como notebook, mini projetor e tablet, conforme a colocação.

Com o tema “Desmatamento, aquecimento global e escassez de água: como enfrentar essa realidade?”, o concurso convidou os estudantes a produzirem histórias em quadrinhos que abordassem, de forma criativa e educativa, a relação entre os desafios ambientais. As narrativas deveriam apresentar causas e consequências do desmatamento, das mudanças climáticas e da escassez hídrica. Os estudantes também deveriam destacar nas histórias possíveis soluções e atitudes para a conservação das florestas, o uso da água e a proteção dos recursos naturais.

As histórias foram avaliadas por uma comissão, considerando critérios como criatividade, coerência com o tema, consciência socioambiental e capacidade de estimular práticas responsáveis em defesa do planeta.

A gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell no Nordeste, Cíntia Liberato, reforçou que o concurso de histórias em quadrinhos é uma maneira de promover a consciência ambiental por meio da criatividade e da educação nas comunidades atendidas pela empresa. “A educação, juntamente com a preservação ambiental, é um pilar central das ações da empresa, porque acreditamos que, por meio delas, podemos contribuir para a formação de uma nova geração mais consciente sobre a importância da preservação do meio ambiente, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no presente”, afirma.

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