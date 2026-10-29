EDUCAÇÃO

Estudantes da rede estadual da Bahia têm até 4 de novembro para atualizar cadastro

Prazo foi prorrogado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:24

Farda antiga da rede estadual Crédito: Divulgação

Os estudantes da rede estadual de ensino da Bahia têm até o dia 4 de novembro para atualizar os dados cadastrais junto às unidades escolares onde estão matriculados. O prazo foi prorrogado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), e o procedimento deve ser realizado presencialmente, na secretaria da própria escola.

A regularização é necessária para a organização da vida escolar e para o processo de renovação da matrícula referente ao ano letivo de 2027. Durante o atendimento, os alunos devem conferir as informações já registradas no sistema e preencher eventuais dados pendentes, incluindo número de telefone e documentos pessoais.

Manter o cadastro atualizado também contribui para a comunicação entre as instituições de ensino e as famílias, permitindo que avisos e orientações sobre os procedimentos escolares cheguem aos estudantes e responsáveis.

O procedimento é especialmente importante para quem recebe benefícios de programas sociais e iniciativas de incentivo à permanência na escola, como o Bolsa Presença, do Governo do Estado, e o Pé-de-Meia, do Governo Federal.