Estudantes da rede municipal de Salvador farão intercâmbio

De azul, estudantes que vão passar dez dias em Portugal. Crédito: Robson Toca Mundo/divulgação

Vivenciar um outro lado da História do Brasil, viajando além-mar e descobrindo in loco as similaridades e diferenças entre as culturas de Brasil e Portugal durante 10 dias. Essa experiência será vivida por 11 estudantes e uma professora de escolas públicas municipais de Salvador (BA) e de outras cidades baianas que participam do projeto “Era Uma Vez… Brasil”. Os nomes dos intercambistas que embarcarão em novembro foram conhecidos na manhã deste sábado durante cerimônia realizada no Subúrbio 360

O evento marcou também o lançamento de um livro de histórias em quadrinhos e de quatro filmes curtas-metragens, todos produzidos pelos alunos durante as etapas do projeto. Ao todo, serão selecionados 126 brasileiros para o intercâmbio de onze cidades de quatro estados.

O “Era Uma Vez…Brasil” reconta a História do país, trabalhando em sala de aula narrativas não mostradas pelos livros didáticos tradicionais e exaltando a importância dos povos originários na construção histórica do país. Voltado para estudantes e professores de História do oitavo ano da rede pública de ensino, o “Era Uma Vez…Brasil” chega à sua sétima edição em 2023 trabalhando o recorte temático “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros Brasis”.

Desde março, a iniciativa desenvolve uma jornada de conhecimento com atividades de arte-educação que acompanham todo o ano letivo das escolas municipais, impactando alunos e professores. De lá pra cá, já foram realizadas duas etapas: a “Fatos Históricos” e o “Campus de Arte-educação”. Em Salvador, o projeto contou com 540 estudantes inscritos, mobilizando 54 professores e 41 escolas.

Na região, o “Era Uma Vez…Brasil” conta com a importante parceria do Grupo Rodonaves, patrocinador do projeto, e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. O “Era Uma Vez… Brasil” conta com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

“Apoiar o 'Era Uma Vez...Brasil' é valorizar nossa história e promover o fomento à educação e a cultura, pilares muito importantes para o desenvolvimento destes jovens, e do país como um todo, por isso temos tanto carinho pelo projeto. Assim como o ‘Era uma vez’, nós também valorizamos a nossa história, porque sabemos que quem somos hoje, e o nosso futuro, são frutos dessa história e das decisões que ela nos fez tomar. É com grande alegria que novamente somos parceiros deste projeto e que, por meio dessa parceria, promovemos essa imersão cultural a esses jovens”, comenta João Naves, Fundador e Presidente do Grupo Rodonaves.

Viajantes

Entre os intercambistas soteropolitanos anunciados, estão a professora Sara Braga de Melo Fadigas, da Escola Municipal São Domingos Sávio, e os estudantes: Cristal Ribeiro Barreto (Escola Municipal Visconde de Cairu), Dandara de Jesus Rangel (Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes), Isabele Cristine de Jesus (Escola Municipal Amélia Rodrigues), Ronald Nascimento Catarino (Escola Municipal 2 de Julho), Salmo de Jesus Santos (Escola Municipal Jorge Amado), Sthefany Cecilia Jesus Araujo (Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes), Larissa Santana Moreira (Escola Municipal São Domingos Sávio), Samara Lopes de Oliveira (Escola Municipal 15 de outubro), Ester Rodrigues (Escola municipal Iacy Vaz), Filipe Brito dos Santos (Escola Municipal Clériston Andrade), Priscila Santana Araújo (Escola municipal Cidade de Jequié).

Além do anúncio, também foram lançados o livro de histórias em quadrinhos (HQs) “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros Brasis”, que reúne 100 histórias escritas e ilustradas pelos participantes durante a primeira etapa do projeto, e de quatro filmes curtas-metragens produzidos pelos estudantes que avançaram para a segunda etapa, o Campus de Arte-Educação, realizado em junho deste ano. Os filmes foram desenvolvidos em equipe pelos jovens - do roteiro à filmagem -, contando com auxílio de uma equipe especializada apenas para a edição.

Intercâmbio

Serão dez dias em Portugal vivenciando e trocando experiências culturais. A viagem acontecerá no mês de novembro de 2023 e contará com visitas a pontos históricos e os estudantes visitarão escolas e universidades de Lisboa e regiões próximas, onde terão a oportunidade de trocar informações diretamente com estudantes e professores portugueses falando, inclusive, sobre os aspectos culturais regionais do Brasil. Os estudantes brasileiros irão ainda apresentar os produtos produzidos por eles durante as etapas do projeto: 20 curtas-metragens e o livro de HQs.