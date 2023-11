Estudantes de colégio militar no interior da Bahia são punidos com exposição a altas temperaturas

Estudantes do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, na cidade de Teixeira de Freitas, foram expostos ao sol como uma forma de punição para irregularidades no uniforme.



Segundo a Polícia Militar, assim que recebeu a denúncia, ela passou a ser investigada pela Coordenação dos Colégios da rede CPM de ensino. Em nota publicada nas redes sociais, o Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira disse que todas as denúncias envolvendo supostos maus tratos aos estudantes durante atividades escolares na unidade estão sendo apuradas pela instituição. Até o momento nenhum pai ou responsável desses alunos procurou a direção da escola, como também não há registro de prestação de socorro aos estudantes na Unidade de Pronto Atendimento do Município (UPA).