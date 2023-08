Estudantes de Serrinha ficam presos em micro-ônibus de transporte escolar após pane

Alunos ficaram presos em um micro-ônibus na terça-feira (29), na zona rural de Serrinha, depois de uma pane elétrica no veículo.



Vídeos gravados do momento mostram os gritos de desespero dos alunos enquanto o veículo se enche de fumaça. Um homem ajuda a abrir a porta à força para liberar os alunos. Alguns deles conseguem sair pulando a janela.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para socorrer uma adolescente que passou mal por inalar fumaça e chegou a desmaiar.