Estudantes denunciam suspensão de transporte universitário em Simões Filho e prefeitura volta atrás

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que moram em Simões Filho, a 28 km de Salvador, denunciaram que a prefeitura do município suspendeu o transporte universitário neste mês de julho, mesmo ainda tendo aulas, mas voltou atrás nesta quarta-feira (05), depois do caso repercutir na imprensa.



Segundo o estudante do curso de Geografia da Ufba, Isaque Rocha, 23 anos, não houve transporte na terça-feira (04), nem na manhã desta quarta-feira (05). Já no turno da tarde, após diversos estudantes cobrarem uma solução da prefeitura e aparecerem em telejornais denunciando o caso, o transporte voltou a circular.