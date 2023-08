Estudantes do Sesi Bahia participam de festival de robótica no Rio

Com 12 estudantes, três técnicos e dois coordenadores, delegação embarcou nesta terça (1º). Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (1º), 12 estudantes do ensino médio da Escola Sesi Bahia embarcaram rumo ao Rio de Janeiro, para participar da 1ª edição do Festival Sesi de Robótica Off Season, que começa nesta quarta (2) e vai até o sábado (5), na Marina da Glória. A competição irá reunir 90 equipes de 24 estados brasileiros em três modalidades de robótica: F1 in Schools, First Tech Challenge (FTC) e First Robotics Competition (FRC), que envolvem desde réplicas de carros de Fórmula 1 a robôs que chegam a 2 metros de altura e 56 quilos.

Além da Sevenspeed, que faz parte da primeira modalidade, a Escola Sesi Bahia levou ao Rio a equipe XMachine, que representará o estado na categoria FTC — ambas são da mesma unidade, a Reitor Miguel Calmon, no bairro do Retiro, em Salvador. A XMachine é uma categoria avançada, com robôs de até 19 quilos. A equipe contabiliza diversas participações em competições nacionais, tendo na bagagem três premiações em festivais de robótica.

A delegação do Sesi é composta ainda de três técnicos e dois coordenadores, todos em busca de proporcionar aos estudantes, do ensino médio, uma experiência rica em aprendizados. “Falo para os alunos que esta é uma oportunidade única na vida deles de se apresentar neste tipo de evento. Nossa expectativa é trazer muito aprendizado na bagagem e algum prêmio. Vamos com uma equipe preparada”, explica o professor e técnico Robson Nunes, líder de Robótica da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon.

Pelo fato de o evento seguir as regras da disputa internacional, os estudantes precisam defender seus projetos e se comunicar em inglês, o que exigiu uma preparação ainda maior, com aulas complementares do idioma.

Em geral, as equipes do Sesi participam de, ao menos, três competições oficiais por ano: os torneios regionais e nacionais das diversas categorias da First e a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que tem a seccional baiana como operadora. Neste ano, a OBR nacional será sediada na Bahia, em setembro.

Provas