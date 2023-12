Estudantes e professores de Medicina de Salvador se preparam para missão de saúde na África. Crédito: Divulgação

Alunos e professores do curso de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs) vão participar da Missão África. O lançamento do projeto acontece nessa terça-feira (19), às 15h, na Casa do Benin, no Centro Histórico da capital baiana, e vai contar com a presença de representantes da Prefeitura Municipal, Escritório de Cooperação Internacional de Salvador e missionários da Missão África.



Durante a missão, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, os estudantes e professores de Medicina da Unifacs, parte integrante da Inspirali, estarão em Benin, país escolhido para receber a primeira edição dessa ação de Medicina Humanitária no Exterior.

De acordo com Paulo Jesuíno, diretor da regional Nordeste da Inspirali, dez professores foram selecionados dentre as 14 instituições de ensino superior da instituição, sendo quatro deles da Bahia. Eles embarcam para o país da África Ocidental junto com 30 estudantes, dois deles da Unifacs.

“É uma honra poder prestar essa homenagem a Benin, país com o qual a cidade de Salvador, sede da Unifacs, tem uma relação histórica e cultural significativa, representando uma parte importante da identidade do povo baiano. Por meio da Missão África, vamos realizar assistência à saúde tão deficitária naquele país e, principalmente, compartilhar conhecimento com autoridades do Benin sobre Medicina da Família e Comunidade. É um resgate histórico e um agradecimento por tudo que a África representa para nossa Bahia e nosso país”, destaca Paulo Jesuíno.

Para Annita Souza, diretora da universidade, a participação na Missão África destaca o compromisso não apenas com a excelência acadêmica, mas, também, com a responsabilidade social. "Estamos entusiasmados em lançar a Missão África e ressaltamos a importância do gesto de gratidão à rica herança cultural entre Salvador e Benin, a expectativa é de uma experiência que deixe um impacto duradouro nas comunidades servidas e fortaleça a formação dos nossos alunos”, afirma.

Missão África

A Missão África é um projeto promovido pela Inspirali, no qual estudantes e docentes de Medicina das instituições integrantes terão a oportunidade de realizar um período de Assistência Humanitária em países africanos. Na primeira edição, de 24 de janeiro a 07 de fevereiro de 2024, o país escolhido para sediar a missão é o Benin. Durante a missão, os participantes terão a oportunidade de trabalhar lado a lado com profissionais de saúde locais, participar de atividades clínicas e comunitárias, e contribuir para a assistência médica e promoção da saúde da população beninense.