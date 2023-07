Estudantes lançam foguete em Salvador

Desde que o recesso junino teve fim e as aulas foram retomadas no Villa Global Education, a turma do segundo ano do Ensino Fundamental I viveu na expectativa pela tarde desta quarta-feira (19), quando puderam, enfim, colocar em prática os aprendizados obtidos na aula de Pensamento Computacional e Laboratório de Fabricação durante o lançamento de um foguete.



A inquietação era tanta que, no turno da manhã, o professor das disciplinas mencionadas, Alexandre Carvalho, ouviu um aluno perguntar: “Professor, e se o foguete cair no metrô?”. A resposta foi uma risada diante do questionamento – à primeira vista inusitado –, mas a possibilidade não era nula. É que o foguete, feito de garrafa pet, poderia alcançar até 4 metros de altura e, dada a proximidade do estacionamento onde ocorreria o experimento com os trilhos do metrô, por que não cogitar que o projeto poderia ir tão longe?