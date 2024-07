PREMIAÇÃO

Estudantes universitários vencem 'Oscar do Mercado Imobiliário’

Com o objetivo de premiar as melhores práticas e projetos do mercado imobiliário em 2023, a 27ª edição do Prêmio Ademi foi realizada na noite desta quinta-feira (11) no bairro do Politeama, em Salvador. O evento é realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) e conta com 14 categorias em diversos setores.