Estudo deve definir se implantação de teleférico em Salvador é viável até setembro

Os planos de implantação de um teleférico panorâmico em Salvador, que pretende ligar o Subúrbio Ferroviário à estação Campinas de Pirajá, estão sendo avaliados pela prefeitura através da Fundação Mário Leal (FML). De acordo com a sigla, um estudo de viabilidade econômica está sendo desenvolvido e deve ficar pronto até setembro deste ano. Presidente da FML, Tania Scofield explicou que o estudo leva em conta os investimentos e receita para saber se o empreendimento é viável. Para realizar essa tarefa, quem está a frente da avaliação é a empresa de engenharia colombiana IST Cables, contratada após aprovação do projeto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"É uma empresa com larga experiência em projetos de teleférico. Praticamente, não temos experiência aqui no Brasil, além do Rio. Então, precisávamos fazer esse estudo", esclareceu Tania.