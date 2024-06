Etapa Nordeste da Ligay acontece neste sábado (8) em Salvador

A Ligay, maior associação esportiva LGBTQIAPN+ do Brasil e entre as maiores do mundo, com cerca de cinco mil atletas amadores associados por todos os estados Brasileiros, realiza o campeonato Nordeste no neste sábado 08) a partir das 11h. A competição acontece na Arena Beach Salvador. Na capital baiana, o time anfitrião que lutará pelo título será o Dendê FC.