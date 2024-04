SALVADOR

“Eu não recomendo a ninguém porque o perigo é grande”, diz homem após vídeo surfando em rua alagada

Ele teve ferimentos no pé, na mão e no joelho

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de abril de 2024 às 05:00

Surfista em alagamento de Salvador Crédito: Reprodução / Sidnei Santos

Quando o surfista Sidnei Santos decidiu se gravar surfando em um ponto de alagamento no Largo do Papagaio, na Ribeira, em Salvador, ele não esperava que a sua brincadeira teria tanta repercussão. Nick, como é conhecido, publicou o vídeo no Instagram na última segunda-feira (8) e viu o seu rosto em diversos jornais baianos.

“Eu falei com meus amigos sobre a ideia e ao invés de negar, eles embarcaram na brincadeira. Eu esperava que sairia em um jornal, pela natureza do vídeo, mas já saiu em vários lugares. Eu já fiz umas quatro entrevistas hoje e o negócio está tomando uma proporção inesperada”, afirmou.

Essa não foi a primeira vez que ele se grava surfando em dias de chuva. No ano passado, ele se gravou surfando na praia do Largo de Roma em um dia de temporal. Ele conta que tinham ratos e peixes mortos na água. O vídeo foi publicado no Youtube e teve cerca de 130 mil visualizações. Apesar disso, ele diz que não repetiria a experiência de surfar no asfalto.

“Eu perdi um pedaço da minha da minha mão direita, machuquei o joelho e o dedo do pé. É bem perigoso fazer isso, porque está bem raso ali no asfalto. Como eu tenho experiência no surfe eu consegui ficar bem, mas eu não recomendo a ninguém porque o perigo é grande”, disse.

Por conta dos ferimentos e do contato com a água da chuva, Nick procurou informações com médicos sobre o que fazer reduzir o risco de doenças, como a leptospirose. Ele pretende ir a um posto de saúde para garantir que não houve problemas. "Falei com alguns amigos médicos e eles recomendaram ficar ligado nos sintomas e correr para um hospital ou uma UPA caso aconteça alguma coisa”, finalizou.

Riscos do contato com a água da chuva

O contato com a água das chuvas oferece riscos de diversas doenças como leptospirose, hepatite A e cólera. O infectologista Adriano Oliveira conta que por ser o principal escudo do corpo, lesões que fragilizem a pele facilitam a entrada de agentes infecciosos.

“As manifestações são muito variadas, é possível perceber uma sensação de mal-estar, pressão baixa, febre muito alta. Nessas situações é importante procurar o hospital, onde é possível usar uma gama enorme de medicamentos que podem ajudar o indivíduo a lidar com os sintomas. É importante evitar a automedicação porque você pode estar tomando remédios para a doença errada e piorar quadros clínicos”, explicou.

“Caso a pessoa precise caminhar pela rua alagada, é importante usar botas que vão o mais alto possível na perna e imediatamente lavar regiões que entrarem em contato com água. E observar possíveis sintomas”, finalizou.