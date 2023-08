'Vim no carro da funerária com o corpo de uma guerreira', desabafa coordenadora do Instituto Abayomi

Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Sob aplausos, o corpo da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico foi conduzido ao Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas, por volta das 11h deste sábado.



"Hoje, vim no carro da funerária com o corpo de uma guerreira", declarou Mel Girassol, coordenadora-geral do instituto Abayomi.

Mel Girassol foi uma das pessoas que carregou o caixão de Bernadete Pacífico. "Mas não era essa homenagem que eu queira fazer. No candomblé, aprendemos a homenagear os vivos e os mortos a gente respeita", disse.

O Abayomi é a primeira instituição de cultura negra de Simões Filho, que foi inspirado da luta da líder quilombola assassinada.

"Eu tenho consciência que hoje estou nesse lugar porque ela abriu caminho", disse. Bernadete Pacífico estava em casa, no Quilombo de Palmares, quando foi assassinada por criminosos que chegaram de moto e que permaneceram com capacetes para não serem identificados. "Em 10 anos, foram 30 lideranças quilombolas assassinadas no Brasil. Até quando a gente vai ficar nesse ciclo vicioso?", questionou ela.

A líder do Quilombo de Palmares foi morta com 22 tiros. "Foram 12 só no rosto. O resto foi no peito. Um crueldade com ela", disse o filho dela Wellington Santos, durante o cortejo. Ele não tem dúvida que a execução da mãe está relacionada à morte do irmão, assassinado em 2017. "Os dois lutavam para garantir os direitos do nosso povo quilombola. Podem não ter sido as mesmas pessoas que mataram, mas com certeza foi o mesmo mandante", emendou.

Centenas de pessoas lotaram o cemitério para as últimas homenagens a Bernadete Pacífico, entre elas representantes de mais de 20 quilombos da Bahia, como de Cachoeira, Feira de Santana, Antônio Cardoso, Jacobina e Lauro de Freitas.

"Mãe Bernadete lutava com toda a sua força e já estava como o processo titularidade da terra avançado, no processo de desintrusão (é a retirada de quem não é originário de área legalmente de marcada), quando foi morta", disse Isabel Jesus Santos dos Santos, do Quilombo de Lagoa Grande, Feira de Santana, e também representante do Movimento Quilombola da Bahia.

Para Isabel, os quilombos perderam mais que uma liderança. "Ela era uma pessoa que fala yorubá, que conhecia muito sobre as religiões de matrizes africana, que tinha muito a nós ensinar sobre o movimento quilombola. Era uma biblioteca viva. Ela estava sob a proteção do estado, que por sua vez foi negligente", declarou.

Lindinalva de Paula, da Rede de Mulheres Negras da Bahia, falou sobre o risco da luta dos quilombos. "Cada mulher negra que está aqui, corre risco de morte, também porque a pauta de mãe Bernadete não é exclusivamente dela. Cada uma aqui é defensora de direitos humanos e corre risco. Nós estamos na berlinda e esse recado foi mandado para nós, que defendemos terra, que todos os dias enterramos nossos meninos negros", desabafou.

Crime

"É um crime de mando. Minha família está sendo perseguida", assim define Wellington, filho de Mãe Bernadete, assassinada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (17), no local onde a líder quilombola morava.

No momento do crime, ela estava acompanhada dos netos. Os criminosos entraram no imóvel onde funcionava uma associação. Segundo testemunhas, bandidos armados invadiram o terreiro, amarraram pessoas e executaram a tiros a líder quilombola. Os autores dos disparos usavam capacetes quando invadiram a casa de Mãe Bernadete e cometeram o crime. 12 tiros teriam sido disparados contra a líder quilombola.

Em entrevista à TV Bahia, Wellington cobrou investigação pela morte da mãe e também do irmão, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, executado em 19 de setembro de 2017. "É um crime de mando. Eu não vou sujar minhas mãos de sangue. Eu vou deixar um recado para o ministro Flávio Dino e o governador Jerônimo Rodrigues, que estava com ela até a semana passada: está fácil de resolver esse crime. Eu peço por favor que se faça justiça. Que não aconteça o que aconteceu com meu irmão. É a chance de elucidar os dois casos", disse.

Ele disse ainda que o local é monitorado por câmeras, que podem ajudar a elucidar o crime. "Se a justiça quiser resolver, ela resolve. Eu sei que sou o próximo alvo. Mas eu não tenho medo não, eu só nasci uma vez e vou morrer. Vou continuar lutando pelos meus direitos porque quilombola é resistência", disse.