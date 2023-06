Evento de negócios reúne CEO da Rede Bahia e outros líderes

Principal encontro empresarial da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), o CEO Fórum 2023 reuniu, na quarta-feira (14), grandes líderes nacionais em Salvador, com o objetivo de discutir o futuro dos negócios. O evento foi realizado no lounge corporativo The Latvian, localizado na Bahia Marina. Entre os convidados, estava o CEO da Rede Bahia, Rogério Bruxellas.



Além de Bruxellas, estiveram presentes mais de 70 executivos que atuam na Bahia, como o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto; o presidente do Banco estadunidense Citi no Brasil, Marcelo Marangon; a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez; e a investidora-anjo e cofundadora da Inventivos, a baiana Monique Evelle.