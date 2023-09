Evento em Cajazeiras traz shows gratuitos neste sábado (16)

Pagodão, arrocha, samba e piseiro, prometem animar o bairro de Cajazeiras no próximo sábado (16), durante a 1ª edição do Agita CajaCity. O evento é gratuito e acontecerá na Arena Pronaica, a partir das 15h, com atrações musicais como O Maestro e os artistas do bairro, Diego Lopes, Dan Saad e Ícaro Pratta.



A festa marca a celebração dos 60 mil seguidores da página de humor Cajazeiras da Depressão, destaque no programa Fantástico da Rede Globo com a edição do 'BBB Cajazeiras' e o lançamento oficial do site comunitário Notícias Cajazeiras.