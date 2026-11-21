VIAGEM NO TEMPO

Evento em Salvador coloca visitantes cara a cara com Rui Barbosa e Luiz Gama em passeio 3D

Quem visitar a 25ª Conferência Nacional da Advocacia poderá usar óculos de realidade virtual para conhecer a capital baiana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 17:08

Luiz Gama, Esperança Garcia e Rui Barbosa Crédito: Reprodução

A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) vai oferecer um passeio virtual por Salvador durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia, que acontece de 23 a 25 de novembro, no Centro de Convenções da capital.

Óculos de realidade virtual 1 de 9

A atração será guiada por três nomes históricos homenageados no evento: Esperança Garcia, Luiz Gama e Rui Barbosa.

No estande da OAB baiana, os visitantes vão usar óculos de realidade virtual. A ideia mistura a história do Direito com a tecnologia, usando as ruas e pontos turísticos da cidade como cenário.

Para criar o passeio, uma equipe montou imagens em 3D dos três personagens. O sistema também usa a voz real de Rui Barbosa, tirada de gravações antigas.

Durante o passeio, Esperança Garcia, Luiz Gama e Rui Barbosa falam com o público sobre suas histórias de vida. Eles contam sobre a luta pela liberdade, pelos direitos das pessoas e o trabalho que cada um fez pela Justiça no Brasil.