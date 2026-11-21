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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 17:08
A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) vai oferecer um passeio virtual por Salvador durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia, que acontece de 23 a 25 de novembro, no Centro de Convenções da capital.
Óculos de realidade virtual
A atração será guiada por três nomes históricos homenageados no evento: Esperança Garcia, Luiz Gama e Rui Barbosa.
No estande da OAB baiana, os visitantes vão usar óculos de realidade virtual. A ideia mistura a história do Direito com a tecnologia, usando as ruas e pontos turísticos da cidade como cenário.
Para criar o passeio, uma equipe montou imagens em 3D dos três personagens. O sistema também usa a voz real de Rui Barbosa, tirada de gravações antigas.
Durante o passeio, Esperança Garcia, Luiz Gama e Rui Barbosa falam com o público sobre suas histórias de vida. Eles contam sobre a luta pela liberdade, pelos direitos das pessoas e o trabalho que cada um fez pela Justiça no Brasil.
A atividade faz parte da programação da OAB-BA para receber advogados de todo o país em Salvador, juntando tecnologia e história para lembrar nomes importantes do país.