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Evento gratuito de Halloween terá programação para crianças e fãs da cultura geek na Bahia

Parque Shopping Bahia recebe desfile temático, cover de Michael Jackson, caça aos doces e jogos interativos neste sábado (24)

Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:57

Susto, música e cultura geek: Parque Shopping Bahia recebe o Halloween Geek no dia 24 de outubro Crédito: Yuri Couto/Divulgação

Com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, promove, neste sábado (24), a terceira edição do Halloween Geek. O evento é realizado em parceria com a Cosnection, empresa especializada em eventos geek.

As atividades serão realizadas na Praça de Alimentação e incluem apresentações musicais, performances, desfile de fantasias, caça aos doces, recreação infantil e jogos interativos. A proposta é reunir crianças, jovens e fãs da cultura geek em uma programação temática que combina entretenimento, música e elementos tradicionais do Halloween.

Susto, música e cultura geek: Parque Shopping Bahia recebe o Halloween Geek no dia 24 de outubro 1 de 4

A programação começa às 11h, com Just Dance. Às 13h, o público poderá participar de atividades de recreação infantil. Em seguida, às 14h10, será realizada uma apresentação de história de terror, seguida de malabares, às 14h30, e de mais recreação infantil, às 14h45. O show de mágica está previsto para as 15h.

Às 16h, Guga Cortizzo apresenta um cover de Michael Jackson, artista associado à cultura pop e às celebrações de Halloween. Na sequência, às 16h40, será a vez do Huntrix Cover Squad subir ao palco.

A partir das 17h, a Caminhada de Terror com os Miranhas promete movimentar o shopping, com uma caça aos doces voltada para crianças e famílias. Já às 18h, o Desfile Temático Halloween CN reunirá participantes em uma apresentação de fantasias.

O Kahoot Terror, marcado para às 19h30, encerrará a sequência de atividades interativas, colocando à prova os conhecimentos do público sobre o universo geek. O encerramento do evento está previsto para as 20h30.

Cultura pop

A realização da terceira edição do Halloween Geek reforça a parceria entre o Parque Shopping Bahia e a Cosnection na promoção de eventos voltados à cultura pop e ao entretenimento temático na Região Metropolitana de Salvador.

A iniciativa busca reunir admiradores de cosplay, personagens, música e outras expressões da cultura geek em um ambiente de convivência e diversão. Para o shopping, a programação também amplia as opções de lazer oferecidas ao público, com atividades gratuitas destinadas a diferentes faixas etárias.

“O Halloween Geek é um dos eventos que mais nos orgulha de receber. Chegar à terceira edição é prova de que essa parceria com a Cosnection funciona e que o público de Lauro de Freitas e da Região Metropolitana abraçou esse evento de verdade. É muito especial poder oferecer uma programação tão completa e gratuita, que celebra a cultura geek com criatividade, humor e aquela dose certa de susto”, afirma a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.

Serviço

3ª edição do Halloween Geek

Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 11h

Local: Praça de Alimentação do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

Entrada: gratuita

Programação

11h — Just Dance

13h — Recreação infantil

14h10 — História de terror

14h30 — Malabares

14h45 — Recreação infantil

15h — Show de mágica

16h — Cover de Michael Jackson, com Guga Cortizzo

16h40 — Huntrix Cover Squad

17h — Caminhada de Terror com os Miranhas e caça aos doces

18h — Desfile Temático Halloween CN

19h30 — Kahoot Terror