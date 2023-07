Evento gratuito em Lauro de Freitas discute letalidade policial

Nesta quarta-feira (5), às 14h, será realizada a etapa livre da 'Caravana Juventude Negra Viva', no Cine Teatro Lauro de Freitas. Promovido pelo Comitê Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial em parceria com o Ministério da Igualdade Racial (MIR) e a Secretaria Municipal da Juventude (Seju), o evento é gratuito e tem como objetivo estimular o debate sobre a letalidade policial, que pautará a elaboração do Plano Nacional Juventude Negra Viva, do MIR.