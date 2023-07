Evento gratuito terá campanha de adoção, vacinação e doação de ração para cães e gatos

O Parque Shopping Bahia realiza, no próximo sábado (29), mais uma edição do “Meu Pet No Parque”. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o empreendimento promoverá a vacinação gratuita de cães e gatos, das 10h às 15h, em um posto montado próximo à academia SmartFit (Piso L1). A ação chama a atenção do público para o Julho Dourado, que estimula a conscientização sobre a importância da vacinação de animais de estimação.



O evento também conta com a tradicional parceria da Remca (Rede de Mobilização pela Causa Animal), que receberá o público na entrada principal do shopping. Das 10h às 18h, a associação promoverá a arrecadação de ração para animais em situação de vulnerabilidade e, das 14h às 18h, disponibiliza cães e gatos para adoção responsável, gratuitamente. Para levar um dos pets para casa, basta ser maior de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. A pessoa interessada também passa por uma entrevista de avaliação.